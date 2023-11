Cultura, le premiazioni finali del Premio Penisola Sorrentina

NAPOLI – Sono state 2 grandi serate-spettacolo quelle tenute nell’ambito delle premiazioni della 28esima del Premio Penisola Sorrentina, progetto inserito nei piani della promozione del cinema e dell’audiovisivo del Ministero della Cultura e della Fondazione Film Commission Regione Campania. – Sono state 2 grandi serate-spettacolo quelle tenute nell’ambito delle premiazioni della 28esima del Premio Penisola Sorrentina, progetto inserito nei piani della promozione del cinema e dell’audiovisivo del Ministero della Cultura e della Fondazione Film Commission Regione Campania.





Taglio del nastro, venerdì scorso, con Giuliana De Sio e il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola per la presentazione della trilogia: "Viaggio di una bella storia italiana", prodotta da Claudio Gubitosi di Giffoni Film Festival.

Numerosi i riconoscimenti assegnati nel corso della due giorni di Sorrento, alla presenza di esponenti di Governo, attori, registi, critici cinematografici ed addetti ai lavori.

Il riconoscimento come film dell’anno è andato a "I peggiori giorni" (di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno) e a "Mixed by Erry", la biografia filmica di una famiglia di eroi metropolitani (in negativo), arricchita da immagini e materiali unici, frutto di laboriose interviste: premiati Simona Frasca e Adriano Pantaleo. Presenti allo spettacolo anche i fratelli Frattasio.

Premio per l'audiovisivo e l'innovazione al docureality Mediaset: "Il mio viaggio a New York" con Piero Armenti.

Riconoscimenti alla carriera per Corinne Clery e Umberto Contarello, sceneggiatore del film Premio Oscar "La Grande Bellezza", di cui quest'anno ricorre il decennale.

Il premio "Attrice dell'anno" per le serie televisive è andato a Serena Iansiti, mentre Mario Di Leva è stato premiato come attore rivelazione.

L’iniziativa si è avvalsa della media partnership di Rai Cinema Channel. La produzione televisiva degli eventi è invece stata firmata da Mario Esposito per l’Amministrazione comunale di Sorrento, guidata da Massimo Coppola.