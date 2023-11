Checco Zalone porta il suo spettacolo 'Amore + Iva' in prima serata su Canale 5

L'appuntamento è fissato per martedì 14 novembre in prima serata su Canale 5, quando gli spettatori avranno l'opportunità di immergersi nell'universo comico di Zalone. "Amore + Iva" è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, grazie alle gag, ai travestimenti e ai momenti di puro divertimento che lo caratterizzano.



Il format televisivo avrà un cast di ospiti di spicco provenienti dal mondo della televisione, della musica e dello spettacolo, che condivideranno il palcoscenico con Zalone. Lo spettacolo promette di offrire al pubblico una serata all'insegna della risata, con momenti di comicità, duetti musicali e trovate comiche.



Nonostante i dettagli sullo spettacolo televisivo siano ancora scarsi, ci si aspetta che la sua durata sia di circa due ore, in linea con le performance teatrali che hanno conquistato il pubblico in oltre 70 date e 40 diverse location italiane.



"Amore + Iva" è un progetto scritto da Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, che affronta il tema dell'amore in chiave ironica e divertente. Il titolo stesso è un gioco di parole che fa riferimento all'amore come una sorta di "partita di giro" e all'Iva. Zalone tratterà argomenti legati all'amore e ai diritti in modo intelligente e umoristico.



L'appuntamento con "Amore + Iva" è un'occasione da non perdere per tutti i fan di Checco Zalone e per chiunque ami la comicità di alta qualità. Martedì 14 novembre 2023, preparatevi a ridere e divertirvi in compagnia di uno dei comici più amati d'Italia.

