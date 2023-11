AliieN: dal 1 dicembre in radio 'Giornata no'





Da venerdì 1° dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Giornata NO”, il nuovo singolo di AliieN. Il brano “Giornata NO”, pubblicato dall’etichetta Label DMB production e distribuito da Sony Music Italia, racconta un flusso di coscienza scritto durante uno dei periodi più difficili di AliieN. È nato in una sera di fine 2022, una di quelle in cui paure e rabbia si fondono. Durante una crisi in cui ego e anima si scontrano, l'artista si è ritrovato nel bel mezzo di una guerra interiore. Nel tentativo di non arrivare a toccare il fondo, si è rivolto a se stesso: “è solo una giornata NO”.

Spiega l’artista a proposito del brano: “In Giornata No ho voluto esprimere il mio modo di vedere la presa a male. Sono anni che per via del mio carattere alterno momenti sì a momenti no… giornate si, a giornate no.

In questo brano c’è il tentativo di dare forma e voce alla mia costante battaglia interiore. Ho voluto buttare fuori i miei pensieri in modo da poter cercare di dare a chiunque ascolterà questo brano un’uscita dalla nebbia della tristezza, che, alla fine, accompagna tutti, in un modo o nell’altro. Questa canzone è per tutti quelli che, come me, trovano confronto nell’ascoltare musica osservando il cielo e le stelle per una connessione ancora più profonda col proprio io”.