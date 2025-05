Tenta la truffa dell’incidente stradale, ma l’anziana chiama i Carabinieri: arrestato un giovane campano a Castrovillari

– Ha tentato di mettere in atto la classica truffa del finto incidente stradale, ma questa volta il copione si è ribaltato: a cadere nella trappola è stato proprio il truffatore. Un giovane campano è stato arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri nel centro di Castrovillari, grazie alla prontezza di riflessi di un’anziana signora e alle continue campagne di prevenzione dell’Arma contro le truffe agli anziani.

Tutto è iniziato intorno alle 17:30, quando l’anziana ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere che le ha raccontato che il figlio aveva investito un passante e che per evitare conseguenze giudiziarie urgenti era necessario un risarcimento in contanti da consegnare immediatamente a un collaboratore che si sarebbe presentato a casa.

Ma la donna, memore di un episodio analogo accaduto tempo prima a una parente – e risolto proprio con l’intervento dei Carabinieri – ha subito capito di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa. Fingendosi spaventata e collaborativa, ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari che, coordinati dalla Procura della Repubblica, si sono appostati in casa in attesa del truffatore.

Il giovane si è effettivamente presentato poco dopo e, appena ricevuti i soldi dall’anziana, è stato immediatamente bloccato e arrestato in flagranza dai militari. L’uomo è stato tradotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto.

Le autorità sottolineano come il sangue freddo e la lucidità della signora, uniti alle campagne informative messe in campo dalle forze dell’ordine, abbiano giocato un ruolo fondamentale nel prevenire la truffa. L’indagato, nel rispetto della presunzione d’innocenza, sarà giudicato secondo le modalità previste dalla legge.

L'Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a segnalare tempestivamente episodi sospetti, ricordando che nessun vero operatore delle forze dell’ordine chiederà mai denaro per risolvere situazioni familiari o giudiziarie.