4 novembre, Mattarella all'Altare della Patria

NICOLA ZUCCARO - Nella mattinata di sabato 4 novembre 2023 in Roma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto, all'Altare della Patria per la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.





Il capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa Crosetto, ha passato in rassegna i reparti schierati a Piazza Venezia. Presenti la Premier Meloni e i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana e i vertici delle Forze Armate. La cerimonia è stata introdotta dall'esecuzione dell'inno nazionale da parte della banda dell'Esercito e completata, dopo il suono del silenzio, dal sorvolo delle Frecce Tricolori. A seguire il Presidente della Repubblica ha raggiunto Cagliari, città che ha ospitato la manifestazione nazionale del 4 novembre in occasione dei 105 anni dalla fine vittoriosa, per l'Italia, del primo conflitto mondiale.