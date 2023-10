Unicredit firma una partnership strategica in Romania e Grecia con Alpha Services and Holdings

MILANO - Unicredit e Alpha Services and Holdings, la società che detiene il 100% di Alpha Bank, hanno annunciato la firma di un accordo vincolante per creare una partnership strategica che avrà un impatto significativo in Romania e Grecia.L'accordo prevede la fusione delle rispettive banche in Romania, che porterà alla creazione di un istituto bancario che si collocherà come la terza banca del paese per attivi totali. Questo rappresenta un passo importante per UniCredit nella consolidazione della sua presenza in un mercato chiave in crescita.Inoltre, Alpha Bank manterrà una quota del 9,9% nell'entità risultante dalla fusione, sottolineando l'impegno continuo di entrambe le istituzioni in questa collaborazione strategica.Nella stessa partnership, è prevista una cooperazione commerciale in Grecia, con l'obiettivo di distribuire prodotti di asset management. Questo accordo testimonia l'ambizione di Unicredit di espandere la sua presenza in diverse aree chiave dell'Europa e di offrire servizi finanziari di alta qualità ai clienti in queste regioni.