Tv, mercoledì 4 ottobre 2023 su Rai 1 lo speciale di 'A Sua Immagine" dedicato a San Francesco d'Assisi

Mercoledì 4 ottobre 2023 alle 10:40 su Rai 1, appuntamento speciale con "A Sua Immagine", il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti. In questa puntata racconteremo il Santo Patrono d’Italia: San Francesco d’Assisi, il suo impegno per i poveri e i diseredati, il suo amore per la natura e il creato, e la sua vocazione a rinnovare la Chiesa attraverso il suo messaggio di semplicità e povertà.