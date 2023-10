Serie A : l'Inter stende il Torino ed è in testa, aspettando Milan-Juventus

Le reti di Thuram al 59', di Martinez al 67' (entrambe su azione) e di Calhanoglu al 95' su rigore, complicano la posizione del Torino che scende al quattordicesimo posto con 9 punti e ai margini della zona retrocessione.

NICOLA ZUCCARO - Espugnando l'Olimpico di Torino con il 3-0 inflitto ai granata di Juric, l'Inter sale temporaneamente in vetta nella classifica di Serie A in attesa di Milan-Juventus, gara di cartello della nona giornata del maggiore campionato nazionale in programma al Meazza alle 20,45 di domenica 22 ottobre 2023.