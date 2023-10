Laura Pausini, uscito il nuovo album dal titolo 'Anime Parallele'

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito il nuovo disco di inediti di Laura Pausini dal titolo "Anime Parallele", edito da Almas Paralelas nella versione spagnola, disponibile in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, in formato CD e vinile.





A 5 anni di distanza dall'ultimo disco in studio Fatti Sentire, l'artista italiana più premiata del mondo, che vanta 2 miliardi di streaming su Spotify, presenta il suo nuovo progetto discografico internazionale, firmato Atlantic Warner.

Cinque anni di attesa che l'hanno vista protagonista di un tour mondiale, un biopic, un Golden Globe e una nomination agli Oscar, oltre a numerosi premi, arrivando al 2023 che rappresenta per lei l'anno del ritorno, dei 30 anni di carriera, festeggiata con una maratona live di 24 ore da record, con tre speciali performance a New York, Madrid e Milano e con la recente nomina di Latin Recording Academy Person of the Year per l'anno 2023. Anticipato dal successo del singolo DURARE / DURAR, scelto come end credit song della serie Disney+ I Leoni di Sicilia, e dei brani "Un buon inizio e "Il primo passo sulla Luna", Anime parallele / almas paralelas arriva come progetto importante e ambizioso che vuole celebrare l'individuo, raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro.

Un vero e proprio concept album che racchiude storie di diverse persone, compresa la stessa Laura il cui sogno è quello di vivere in un mondo che condivide i luoghi, ma non per forza le idee, e nel quale vige comunque rispetto e c'è amore.

L'uscita dell'album anticipa il Laura Pausini World Tour 2023/2024 che, dopo le speciali anteprime di Piazza San Marco e Plaza de España dello scorso luglio, prenderà il via in Italia a dicembre e porterà successivamente l'artista a esibirsi nelle arene più prestigiose d'Europa, America Latina e Stati Uniti, organizzato e prodotto da Friends&Partners.