Italia vincente a Bari: 4-0 contro Malta e ora l'occhio su Wembley

BARI - La Nazionale italiana di calcio ha ottenuto una vittoria convincente a Bari contro Malta, imponendosi per 4-0 in una partita che ha archiviato rapidamente la pratica avversaria. Con oltre 56mila spettatori presenti, il pubblico di Bari è stato particolarmente caloroso, spingendo gli azzurri a un inizio forte e deciso.La partita si è svolta nell'atmosfera carica di aspettative, poiché il match successivo vedrà l'Italia affrontare l'Inghilterra a Wembley, squadra che cerca vendetta dopo la sconfitta agli Europei. L'Italia ha già dimostrato la sua forza contro gli inglesi nell'ultimo incontro, che si è concluso 1-2 a favore degli azzurri. Adesso, sotto la guida di Luciano Spalletti, il focus è su come fermare i talenti come Jude Bellingham e il pericoloso Harry Kane.Tuttavia, contro Malta, la Nazionale italiana ha fatto valere la sua superiorità fin dai primi minuti. La partita si è chiusa sul 2-0 per gli azzurri al termine del primo tempo, grazie ai gol di Giacomo Bonaventura e Domenico Berardi, entrambi in grande forma come dimostrato anche nei rispettivi club in campionato. Bonaventura ha aperto le marcature al 23', mentre Berardi ha raddoppiato nel finale del primo tempo.Nella ripresa, Berardi ha completato la sua doppietta al 20', e successivamente è stato sostituito con una standing ovation da parte del pubblico. Orsolini è entrato in campo al suo posto, insieme a Frattesi, mentre la squadra ha continuato a dominare il gioco. Nel recupero, Orsolini ha siglato il quarto gol dell'Italia, suggellando la vittoria per 4-0.Con questa vittoria, l'Italia guarda avanti all'Europeo in Germania e alla sfida contro l'Inghilterra a Wembley. Tuttavia, rimangono sempre i possibili intoppi, come le "grosse rivelazioni" annunciate da Fabrizio Corona per martedì sera, che potrebbero influenzare il contesto circostante la squadra.