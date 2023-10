''Io, mio marito e mia nonna'', il nuovo libro di Gabriele Lombardi e Massimiliano Magliano

“Il paese di Castiglioncello era pervaso da un’atmosfera magica. Il periodo storico era dei migliori, caratterizzato da un grande fervore artistico e intellettuale; era l’epoca di personaggi di un certo spessore, la crème de la crème: da Paolo Panelli e Bice Valori, a Gerry Calà e il grande Marcello Mastroianni, con il quale ho avuto il piacere e l’onore di confrontarmi. È stata un’emozione unica!”

Io, mio marito e mia nonna è il titolo dell’autobiografia proposta da Gabriele Lombardi e Massimiliano Magliano, in arte Les Naifs, un gruppo musicale che ha avuto molto seguito, grazie a innumerevoli successi radiofonici, televisivi e non solo. Gabry e Max sono artisti a trecentosessanta gradi, e vediamo perché. Al momento, sono impegnati su diversi fronti: oltre ad aver scritto già un musical, si stanno dedicando non soltanto alla realizzazione di inediti e cover, ma anche alla stesura di libri. Beh, di certo, si può dire che non stanno con le mani in mano! In questa biografia, i due autori raccontano la loro vita in maniera del tutto spontanea, avvicinandosi così al lettore, che verrà travolto dalle loro vicende e, in un certo senso, potrà immedesimarsi in alcuni eventi, che lo porteranno, volente o nolente, a rimanere incollato alla pagina. Max e Gabry narrano aneddoti senza alcun timore né filtri, anzi, la loro peculiarità emerge in quel pizzico di ingenuità, che non fa mai male e che a tratti affascina, anche se, in realtà, cela nel profondo una maturità concreta e anche molto dura. Infine, il tutto viene impreziosito dal modo in cui gli autori presentano alcuni temi scottanti, andando a toccare inevitabilmente le fibre emotive del lettore, attraverso il candore tipico di un bambino.

Sinossi: Gabriele e Massimiliano parlano a cuore aperto della loro vita in prima persona, raccontando alcune esperienze delicate ed episodi che hanno stravolto la loro esistenza, ma che hanno affrontato con coraggio e caparbietà. Fin dalle prime pagine del libro, Gabry e Max riusciranno a catturare l’attenzione del lettore, poiché quest’ultimo avrà la sensazione di trovare i protagonisti lì vicino a lui, seduti in poltrona o indaffarati ai fornelli, che intrattengono gli ospiti con racconti così piacevoli che si vorrebbe non finissero mai. E il lettore, assorto, si lascia trasportare dalle emozioni, immergendosi completamente nella storia e godendo appieno delle sensazioni che sta provando; comodo, sul proprio divano di casa, magari con un bel calice di vino in mano e gli occhi socchiusi, viene rapito dai racconti dei padroni di casa, talmente incredibili e straordinari che viene da pensare: Possibile che sia tutto frutto di fantasia?

Quando il lettore ascolta, qualsiasi problema svanisce, lasciando il posto soltanto alla piacevolezza del racconto. Una vita raccontata con ingenuità quasi infantile, senza peli sulla lingua, rivelando alcuni dettagli un po’ scomodi e toccando anche argomenti tabù: tutto questo sono Gabriele e Massimiliano, che non vedono l’ora di conoscere il “responso” dei lettori. Insomma, Gabry e Max rappresentano appieno il detto: “L’unione fa la forza!”

Sono sempre sul pezzo, sempre presenti! In una sola parola: Naif.

Les Naifs è un noto gruppo musicale fiorentino, nato 18 anni fa come Gabry e Max, i diminutivi del duo. Dopo vari successi radiofonici e televisivi, esibizioni in piazze e teatri, Massimiliano Magliano Lombardi e Gabriele Lombardi optano per un nome d’arte molto più significativo e d’impatto, Les Naifs, dal francese, naïf, ossia “ingenuo”; difatti, s’intende un tipo di pittura che rappresenta gli aspetti della vita in modo semplice e spontaneo, ingenuo appunto. Questa pittura prende piede in America e in Europa a partire dalla fine del XIX secolo ed è praticata da pittori non professionisti, autodidatti. A seguito di varie e importanti collaborazioni (tra le più rilevanti, Susanna Rigacci, cantante storica di Ennio Morricone, Giovanna Nocetti, Dario Gay, Silvia Cecchetti, Armando Tartaglini, cover band di Zucchero, Laura Landi, Michela Guglielmi e tanti altri), Gabry e Max decidono di pubblicare il primo EP, al quale seguirà una raccolta. Ma non solo: hanno partecipato a molte trasmissioni televisive (tra le più note, The Wall, condotto da Gerry Scotti, Dritto e Rovescio, il talk di Paolo Del Debbio, Uaoh!, il talent show ideato e condotto da Alex De Vito, L’Eredità, il game show condotto attualmente da Flavio Insinna, I Fatti Vostri, con Giancarlo Magalli e Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso), comparendo su tutte le principali emittenti televisive.

Hanno scritto anche un musical e, al momento, hanno molti progetti in cantiere e sono impegnati su diversi fronti: stanno realizzando inediti e cover, con la partecipazione di artisti big, oltre a dedicarsi alla stesura di alcuni libri.