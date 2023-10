Incidente Mestre. Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, a 24 Matino su Radio 24: 'Soccorritori hanno salvato il salvabile. Presto per fare ipotesi'

“Sono quelle notizie che non vorremmo mai ricevere, per la dinamica, per il contesto, per il bilancio pesantissimo. Ieri sono stati davvero bravi i soccorritori perché dovevano salvare il salvabile tra le fiamme, quindi io voglio ancora ribadire il mio grazie ai vigili del fuoco, ai volontari della Protezione Civile ed alle forze dell'ordine che hanno condotto la loro attività in condizioni davvero difficili. E’ ancora presto per arrivare alle cause della dinamica, c'è un fascicolo aperto dalla magistratura, ogni istituzione si sta impegnando a condurre le proprie indagini. Per ora è importante capire come poter salvare i feriti, quelli particolarmente gravi, penso che nei prossimi giorni avremo qualche elemento conoscitivo in più. Non possiamo assolutamente azzardare ipotesi, tutte sono possibili, io e il Governo abbiamo naturalmente manifestato il cordoglio della nazionale italiana ai familiari delle vittime”.





Lo ha detto Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, a 24 Mattino su Radio 24.