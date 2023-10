Giovanni Senese vince il premio Miglior Pizza dell’Anno del Gambero Rosso

Photo credits: fonte Aromi.Group

Nella cornice del Palacongressi Mostra d'Oltremare di Napoli è da poco terminata la presentazione della nuova Guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso, giunta ormai alla 12esima edizione.





Nell'appuntamento annuale che riunisce i migliori maestri dell'arte bianca è presente, tra gli altri, un nuovo importante ingresso: Pizzeria Giovanni Senese. Il pizzaiolo originario di Napoli, trasferitosi a Sanremo da qualche anno, entra per la prima volta in guida, e non lo fa in silenzio.

Viene fin da subito premiato con i Due Spicchi e, soprattutto, ottiene l'ambito Premio Speciale Pizza dell'Anno con la sua "Ricordi Ischitani". Una pizza tonda con fiordilatte affumicato, coniglio in porchetta, crema di cipolla di Montoro, polvere di olive nere caiazzane, crema di nduja, coulis di prezzemolo, cialde di olive nere.





Ricordi Ischitani





"Una doppia soddisfazione che davvero mi riempie il cuore. Ma se per molti questo sarebbe una soddisfazione che li spingerebbe a placarsi, godendosi il traguardo, per me è solo l'incentivo ad andare ancora più in là, a perseguire questo obiettivo, questa direzione che ho fatto mia" ha dichiarato Giovanni Senese al termine della presentazione della Guida.

L'ingresso trionfale di Giovanni Senese, il Gambero Rosso lo motiva come segue: "Eccellente indirizzo per gli amanti della pizza – napoletana, ma non solo – capace di coniugare tradizione e contemporaneità. Merito di Giovanni Senese, napoletano di nascita ma sanremese di adozione, che parte dalla scrupolosa selezione delle materie prime nel segno di sostenibilità e attenzione salutista".

"Dagli orti – prosegue la scheda della Guida 2024 – di proprietà sulle colline di Sanremo giungono in tavola i frutti che 'finiscono' sulle pizze dal cornicione pronunciato come La Mia Orto Sinergico, pizza stagionale che evolve in base ai prodotti dell'orto, o la deliziosa Ricordi Ischitani. Numerosi gli sfizi in apertura tra cui un eccellente pane in cassetta con carpaccio di fassona. Pizze senza glutine con forni dedicati. Birre artigianali e vini. Ambiente suggestivo. Servizio cortese".





Pizzerie Senese





In un ampio locale, tra dehors esterno e possibilità di degustazioni immersi nel verde, Giovanni Senese racconta a Sanremo la sua idea di pizza, accompagnando i suoi ospiti in un vero e proprio viaggio tra gusto, sperimentazione e sostenibilità.

Si comincia dalla sperimentazione di farine integrali e semi-integrali per l'impasto, per poi proseguire con la scelta di materie prime d'eccellenza. Giovanni, infatti, tiene molto all'eccellenza e alla qualità dei suoi prodotti: ecco perché la maggior parte di questi vengono selezionati nei suoi orti sulle colline di Sanremo o tra i più importanti presìdi Slow Food.





Napoletana in evoluzione





Il Maestro lievitista Giovanni Senese, partenopeo d'origine, ma adottato dalla città dei fiori, dà vita alla sua "napoletana in evoluzione".

Una pizza napoletana classica nella forma, ma in continua evoluzione per quanto riguarda gli impasti e i topping. Mantenendo la classica forma con cornicione pronunciato, Giovanni sperimenta ogni giorno accostamenti diversi e ragionati fin nel minimo dettaglio, dalla scelta delle farine integrali e semi-integrali – che portano alla creazione di impasti leggeri e altamente digeribili – alla scelta dei topping originali ed innovativi.

Oltre a ciò, Giovanni propone una reinterpretazione delle pizze più tradizionali, una propria visione dei grandi classici per far assaporare sapori di un tempo, ma in una chiave moderna e del tutto personale.