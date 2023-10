Gaza sotto pressione: Esercito israeliano ordina evacuazione civili

Una situazione di estrema tensione continua a gravare sulla Striscia di Gaza, con sviluppi rapidi che colpiscono la popolazione civile e sollevano preoccupazioni a livello internazionale. L'esercito israeliano ha emesso un ultimatum, richiedendo l'evacuazione della popolazione dal nord al sud di Gaza entro 24 ore. Tuttavia, il ministero dell'Interno di Hamas a Gaza ha definito questo annuncio "propaganda" e ha invitato la popolazione a non abbandonare le proprie case.L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha sollecitato la revoca dell'ultimatum per motivi umanitari, evidenziando la preoccupazione per il benessere delle persone coinvolte. Nel frattempo, pesanti bombardamenti israeliani nella notte hanno colpito la Striscia, concentrandosi soprattutto nei pressi del confine.L'esercito di Israele ha dichiarato di aver portato in salvo 250 ostaggi e di aver "neutralizzato" 60 terroristi. Tuttavia, i costi umani di queste operazioni sono devastanti. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, sotto il controllo di Hamas, si registrano almeno 1.537 morti e 6.612 feriti, una testimonianza tragica delle conseguenze di questo conflitto.La chiamata di Hamas a manifestazioni, che mirano a infiammare l'intero Medio Oriente e oltre, ha innescato allerta a livello globale. Le tensioni crescono non solo nella regione, ma anche tra le principali figure politiche mondiali.Oggi, vertici europei come Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, insieme al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, e il capo del Pentagono Lloyd Austin, sono attesi in Israele. Questi incontri promettono di essere cruciali per cercare una soluzione diplomatica a una crisi che continua a infliggere dolore e sofferenza sia a Gaza che in Israele.La comunità internazionale resta in attesa di sviluppi e spera che il dialogo e la diplomazia possano porre fine a questo conflitto devastante e portare un minimo di pace e stabilità in una regione già duramente provata.