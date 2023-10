Fine della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: arriva l'annuncio sui social della premier

La premier Giorgia Meloni ha annunciato la fine della sua relazione con Andrea Giambruno, che è durata quasi dieci anni. Meloni ha scritto sui social: "Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra." La notizia è arrivata dopo i fuori onda trasmessi da Striscia la notizia nei giorni scorsi, che hanno generato scalpore.In seguito agli sviluppi della situazione legati alla rottura della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, Mediaset ha annunciato che Giambruno si è auto-sospeso per una settimana dalla conduzione di "Diario del giorno" su Retequattro. Oggi, al suo posto, è stato Luigi Galluzzo a condurre la rubrica di informazione, anche se non è chiaro se si tratti di un normale avvicendamento o di una decisione dell'azienda in risposta agli eventi recenti. La situazione continua a evolversi.