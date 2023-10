Champions, troppo Psg per il Milan: al Parco dei Principi finisce 3-0 per i francesi

Paris Saint Germain fb



La situazione non è ancora irrimediabilmente compromessa, ma il Milan dovrà ora concentrarsi su vittorie future per avanzare. Il PSG ha segnato nel primo tempo con un'azione eccezionale di Mbappé, sfruttando la velocità per superare Tomori. Nel secondo tempo, dopo un'occasione sprecata da Pulisic, i francesi hanno segnato nuovamente con Kolo Muani su un calcio d'angolo dove sembrava che quasi tutto il Milan fosse stato colto di sorpresa. In precedenza, un gol di Dembelé era stato annullato dopo il controllo al monitor per un fallo su Musah. Lee ha sigillato la partita con un gol nel finale.



Ora, il Milan si prepara ad affrontare il Napoli in campionato domenica prossima, dopo le sfide contro la Juve e il PSG. Questa settimana si prospetta molto complicata per i rossoneri.

PARIGI - Il Milan ha affrontato una sconfitta difficile a Parigi, perdendo 3-0 e complicando notevolmente il suo cammino nel gruppo F. La mancanza di cattiveria sotto porta e la leggerezza in difesa sono diventate situazioni ricorrenti in questa stagione. Attualmente, i rossoneri si trovano all'ultimo posto con soli 2 punti, mentre Newcastle e il Borussia Dortmund hanno accumulato 2 punti in più, e il PSG è in testa con 4 punti di vantaggio.