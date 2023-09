Zelensky all'assemblea dell'Onu, esplosioni a Leopoli

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto a New York dove parteciperà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Intanto cresce l'attesa per l'apertura con i discorsi di Guterres e del presidente statunitense Joe Biden. L'arrivo della premier italiana Giorgia Meloni è atteso invece per la giornata di domani. Nel frattempo Berlino annuncia nuovi aiuti con un pacchetto con munizioni, veicoli blindati e sistemi di sminamento.I droni hanno attaccato nella notte Leopoli con un ferito grave. Una nave da carico che trasporta grano ha lasciato il porto ucraino di Chornomorsk sul Mar Nero per la prima volta dopo la sospensione dell'accordo decisa da Mosca il 17 luglio scorso. Il presidente ucraino ha visitato i soldati connazionali feriti ricoverati allo Staten island University Hospital. Zelensky, al termine del vertice delle Nazioni Unite, andrà a Washington per incontrare Biden."Joe Biden non sarà mai dalla parte di 'dittatori come Putin. Forse Trump e i sui amici Maga possono inchinarsi a Putin, io non lo farò": lo ha detto lo stesso Joe Biden nel corso di un evento di raccolta fondi a New York.