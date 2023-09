Ucraina, Putin affida a vice Prigozhin corpo volontari

(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto una richiesta ufficiale ad Andrei Troshev, ex braccio destro del defunto Evgheni Prigozhin, noto come il patron del gruppo Wagner, affinché organizzi un corpo di volontari da inviare a combattere in Ucraina. La notizia è stata confermata dal Cremlino tramite un comunicato.Nella riunione tra Putin e Troshev, il presidente russo ha spiegato che l'obiettivo principale di queste unità di volontari sarà quello di condurre operazioni militari in diversi contesti, con un focus particolare sulla zona dell'"operazione militare speciale," termine usato dal Cremlino per riferirsi all'offensiva ucraina.Questa decisione segue il recente aumento del 70% delle spese per la difesa annunciato dalla Russia per il prossimo anno, confermando che l'offensiva in Ucraina rimane una priorità per Putin. Il presidente russo ha anche menzionato la minaccia nucleare, affermando che il settore atomico russo sta sviluppando tecnologie all'avanguardia per la creazione di armi avanzate.Nel frattempo, l'esercito russo ha bombardato la città di Kherson con l'artiglieria, causando la morte di almeno tre donne. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha dichiarato che la Russia è pronta a negoziare, ma tiene conto delle realtà sul terreno e dei propri interessi.