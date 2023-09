Uccisa una donna a Castelfiorentino, marito in fuga

Le ricerche sono in corso per il marito di Klodiana Vefa, una donna albanese di 35 anni uccisa ieri sera a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. L'uomo, anch'esso di origine albanese, è considerato irreperibile e sembra essere in fuga.La vittima, madre di due figli adolescenti, è stata uccisa con colpi di pistola in strada. Si ritiene che siano stati sparati più colpi, anche se non ci sono testimoni oculari diretti dell'omicidio. Sul luogo del crimine sono stati ritrovati due bossoli esplosi da una pistola, ma l'arma stessa è stata portata via dall'assassino, che si è dato alla fuga a bordo di un'auto, forse una Golf bianca.Sono stati istituiti posti di blocco in tutta la Val d'Elsa, nell'area tra Poggibonsi e Empoli, per cercare di rintracciare l'uomo. Nel frattempo, il marito della donna risulta ancora irreperibile.Klodiana Vefa lavorava come cameriera in una pizzeria ed era residente in Italia da molti anni. Era inserita nella comunità di Castelfiorentino, dove è stata uccisa a poche decine di metri dalla casa in cui viveva con i figli, in via Galvani. Le prime ricostruzioni suggeriscono che la donna e il marito stessero attraversando una separazione, con contrasti che avevano portato a vivere separati anche se non erano ancora ufficialmente separati legalmente. Non è escluso che l'omicidio sia avvenuto durante una lite: un uomo si sarebbe presentato a casa della donna, che è scesa in strada dove è stata colpita dai colpi di pistola, uno dei quali alla gola.