Tv, mercoledì 27 settembre in prima serata su Rai Movie il film 'Nessuna pietà'

Un noir anni Ottanta, fra Chicago e la Louisiana: è "Nessuna pietà", di Richard Pearce, proposto mercoledì 27 settembre, alle 21.15, su Rai Movie.





Il detective Eddie Jillette si scontra con una violentissima banda criminale, guidata dal terribile Losado: di mezzo c’è anche l’ammaliante Michel, ragazza che, legata all’organizzazione, è in cerca di una via d’uscita dal mondo della mala. Prigionieri e ammanettati fra loro, i due dovranno scappare attraverso le paludi di New Orleans dove Eddie scopre un mondo che non conosceva, e anche che Michel merita il riscatto cui ambisce. I due sex symbol dell’epoca, Gere e Basinger, in un romanzo criminale d’oltreoceano da riscoprire.