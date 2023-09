Spalletti: 'Sarò sicuramente il miglior Spalletti possibile'

Non poteva mancare la domanda sulla clausola, su cui Spalletti risponde sicuro: “Niente mi farà retrocedere dal pensiero di aver preso la decisione corretta, di aver deciso la cosa corretta da fare. Ci sono delle cose da mettere a posto: stanno lavorando avvocati, spero che il prima possibile si arrivi alla miglior soluzione possibile per le due parti”. Il ct di Certaldo, nel parlare delle sue prime convocazioni, ha spiegato che la sua Italia avrà la difesa a 4, e che le mancate convocazioni di Jorginho e Verratti sono date dalla loro precaria condizione atletica, dato che al momento non hanno minuti di gioco.

"Non so se sarò il miglior allenatore possibile per la Nazionale, ma sarò sicuramente il miglior Spalletti possibile". Con queste parole un raggiante Luciano Spalletti si presenta a Coverciano come nuovo ct dell'Italia, sicuro di aver ereditato dal suo predecessore Mancini una buona Italia, dove sono stati lanciati molti giovani e scoperto talenti utili.