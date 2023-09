Serie A: il Milan ribalta il Cagliari

Ac Milan fb

- Finisce 1-3 la sfida tra Cagliari e Milan. A passare in vantaggio sono gli isolati con Luvumbo che al 29' fa partire il sinistro su che fulmina Sportiello. Al Diavolo bastano solo una decina di minuti per rimettere le cose al loro posto. E' così che al 40' Okafor approfitta dell'indecisione di Radunovic su cross di Pulisic ed insacca. Pochi minuti ed arriva addirittura il vantaggio rossonero con Tomori al 45' che su corner teso di Rejiners buca il portiere cagliaritano.Nella ripresa gli uomini di Pioli, in pieno controllo del match, realizzano la terza rete con Loftus-Cheek che su cross basso di Pulisic fa partire un destro potente che vale il 1-3.