Operazione anticrimine con oltre 400 agenti: perquisizioni a Cerignola, Andria e Bitonto

Una vasta operazione di polizia è stata condotta all'alba in tre comuni dell'Italia meridionale: Cerignola, Andria e Bitonto. Più di 400 agenti delle forze dell'ordine sono stati impegnati in azioni coordinate mirate a contrastare il crimine organizzato e a garantire la sicurezza pubblica.L'operazione ha coinvolto perquisizioni domiciliari mirate alla ricerca di armi, munizioni e stupefacenti. I controlli si sono estesi a diverse tipologie di luoghi, tra cui autorimesse, autoparchi, bar, sale giochi e altri esercizi commerciali. Questa massiccia operazione ha visto la partecipazione delle Squadre Mobili delle Questure di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani, nonché delle SISCO di Bari, Lecce, Napoli, Potenza e Campobasso.Gli agenti hanno ricevuto il supporto di Reparti Prevenzione Crimine provenienti da diverse parti d'Italia, unità specializzate delle UOPI (Unità Operative di Primo Intervento), due elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato, e unità cinofile specializzate in antidroga e antiesplosivo.L'obiettivo di questa operazione era contrastare e prevenire attività criminali nell'area, inclusi il traffico di armi e droga. La presenza massiccia delle forze dell'ordine ha dimostrato l'impegno delle autorità nella lotta contro il crimine organizzato e nel mantenimento della sicurezza pubblica.Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati delle perquisizioni o su eventuali arresti, ma le autorità continueranno a monitorare la situazione e ad agire per preservare la tranquillità della zona.