Nuove disposizioni in materia di immigrazione e sicurezza in Italia

Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato un decreto legge che introduce importanti modifiche in materia di immigrazione e sicurezza in Italia. Queste nuove disposizioni mirano a rafforzare il controllo sulle espulsioni, a migliorare la gestione dei minorenni migranti e ad aumentare le risorse a disposizione delle forze dell'ordine. Di seguito, verranno esaminati alcuni dei punti chiave di questo decreto.: Una delle principali novità è la possibilità di allontanare dall'Italia gli stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, anche se dispongono di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Il Ministro dell'Interno può disporre l'espulsione, previa notifica al presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri. In caso di gravi motivi di pubblica sicurezza, il Prefetto ha il potere di eseguire l'espulsione.: Il Questore può impedire il reingresso in Italia dell'espulso se ritiene che la sua presenza possa causare gravi disturbi o costituire una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza.: Nel caso in cui un richiedente asilo presenti una nuova domanda dopo il rifiuto della prima, il Questore, e non la Commissione territoriale asilo, può esaminarla e dichiararla inammissibile senza fermare l'espulsione, a meno che non emergano nuovi elementi rilevanti per il riconoscimento della protezione internazionale.Se il richiedente asilo non si presenta all'ufficio di polizia competente per la verifica dell'identità e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, il procedimento non viene avviato.: In caso di momentanea mancanza di strutture dedicate all'accoglienza dei minori migranti, il Prefetto può collocare i giovani di età apparentemente superiore ai 16 anni in una sezione specifica nei centri ordinari, per un periodo massimo di 90 giorni.In caso di arrivi consistenti, le autorità di pubblica sicurezza possono effettuare accertamenti sanitari, compresi rilievi antropometrici o radiografici, per determinare l'età dei migranti. Tali informazioni vengono comunicate immediatamente alla procura dei minorenni, che può autorizzarne l'esecuzione.Se uno straniero viene condannato per falsa attestazione sull'identità o l'età, la pena può essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale.: Il decreto legge amplia la definizione di persone vulnerabili includendo tutte le donne, non solo quelle in stato di gravidanza. Queste persone avranno diritto a "servizi speciali di accoglienza" per soddisfare le loro esigenze particolari.Queste sono alcune delle principali disposizioni del decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza. L'obiettivo dichiarato è migliorare la gestione delle questioni legate all'immigrazione e alla sicurezza nazionale, ma queste nuove norme sono state oggetto di dibattito e discussione in Italia.