Moda: arriva Be Your Bag, la prima borsa Made in Italy su misura per donne



GENOVA - È stata presentata al pubblico Be Your Bag, la prima borsa Made in Italy per donne 100% personalizzabile, per far sentire unica ogni donna che la indossa. - È stata presentata al pubblico Be Your Bag, la prima borsa Made in Italy per donne 100% personalizzabile, per far sentire unica ogni donna che la indossa.





Ogni donna può infatti crearsi la propria borsa su misura: sceglie i colori della borsa, il colore della pelle, inserisce le proprie iniziali e aggiunge una dedica personalizzata, celebrando così la propria individualità. È questa la formula vincente di Be Your Bag.

In un'epoca in cui la produzione di massa domina il mercato, Be Your Bag si distingue per la sua proposta di unicità e tradizione. L'essenza del vero Made in Italy si ritrova in ogni borsa, frutto di un processo artigianale che fa della personalizzazione il suo punto di forza.

Nel vasto mondo della moda esiste un angolo in cui ogni borsa racconta una storia unica, quella della donna che la indossa. Be Your Bag, brand genovese, ha fatto della personalizzazione il suo tratto distintivo, permettendo a ogni donna di creare la propria borsa tramite infinite possibilità di personalizzazione.

"La personalizzazione non è solo un dettaglio, è l'essenza stessa di ciò che offriamo" afferma Elena Pellini, co-fondatrice di Be Your Bag insieme a suo marito Giacomo "Ogni borsa che realizziamo diventa una dichiarazione, un modo per esprimere la propria individualità in un mondo sempre più omologato".

"Da sempre, l'essenza di Be Your Bag è stata quella di creare qualcosa di unico per ogni cliente. Non è solo un prodotto, è un pezzo di storia italiana realizzato appositamente per chi lo indossa. La nostra visione dell'artigianalità italiana va oltre la semplice creazione: si tratta di tessere insieme storie, sogni e tradizioni".





Il progetto Be Your Bag





Ogni borsa di Be Your Bag è una tela bianca pronta ad accogliere i desideri e le esigenze della donna che la sceglie. La personalizzazione non si limita alla scelta di dettagli e colori, ma si estende fino alla possibilità di inserire dediche speciali e le proprie iniziali, rendendo ogni pezzo unico nel suo genere.

Tutto ciò è reso possibile grazie all'arte e alla maestria di artigiani italiani, che dal 1977, nel loro laboratorio di Genova, si tramandano tecniche e segreti di un mestiere senza tempo.





Gli obiettivi futuri





Be Your Bag è più di una semplice azienda di moda: è un messaggio, una missione. Nel cuore dell'azienda c'è un impegno inderogabile: celebrare l'unicità di ogni donna attraverso il Made in Italy e l'arte della personalizzazione.

"Per noi, ogni borsa, ogni dettaglio, ogni colore e texture sono un'opportunità per raccontare una storia, la storia di chi la indossa. E ci impegniamo affinché questa storia sia raccontata in modo autentico, senza filtri o limitazioni" conclude Elena, delineando una visione audace e appassionata per il futuro di Be Your Bag.