Italia-Ucraina: vittoria azzurra 2-1 nel cruciale scontro Euro 2024 al San Siro

Nazionale italiana di calcio fb

Nella sfida cruciale per la qualificazione a Euro 2024, l'Italia ha trionfato 2-1 contro l'Ucraina in una partita emozionante tenutasi al mitico stadio San Siro. Il protagonista indiscusso dell'incontro è stato Filippo Frattesi, che ha segnato una doppietta nel primo tempo, dimostrando il suo talento e la sua importanza per la squadra italiana. L'attaccante Ciro Immobile ha iniziato la partita in panchina, dando spazio a Gianluca Raspadori.L'azzurro vantaggio è arrivato al 12' minuto di gioco, quando il centrocampista dell'Inter, Frattesi, ha dimostrato la sua abilità segnando un gol su assist di Zaccagni, mettendo alle spalle del portiere ucraino Bushchan. Questo gol ha dato inizio al sogno italiano di qualificarsi per Euro 2024.Il raddoppio per l'Italia è arrivato al 29' minuto, con un'azione iniziata da Zaccagni. La palla ha rimbalzato su Raspadori prima di giungere nuovamente ai piedi di Frattesi, che con una scivolata precisa ha sconfitto ancora una volta Bushchan. La squadra italiana stava dominando la partita, ma ha concesso agli ospiti ucraini un momento di speranza.Quando sembrava che l'Italia avesse la partita sotto controllo, gli uomini di Spalletti si sono rilassati, permettendo all'Ucraina di accorciare le distanze. Yarmolenko è stato l'autore del gol ucraino, insaccando la palla in rete a porta vuota dopo un tiro spettacolare respinto da Donnarumma su Dovbyk.Nella ripresa, l'Italia ha cercato di sigillare la vittoria con diverse occasioni da gol, in particolare con Locatelli che ha colpito una traversa. Nonostante i tentativi ucraini di rimontare, l'Italia ha difeso con determinazione il proprio vantaggio.Questa vittoria ha permesso a Luciano Spalletti, il tecnico dell'Italia, di raggiungere il secondo posto in classifica, a 7 punti insieme all'Ucraina e alla Macedonia del Nord. La competizione per la qualificazione a Euro 2024 si fa sempre più intensa, e gli appassionati di calcio in Italia attendono con trepidazione il prossimo capitolo di questa emozionante avventura.