Giorgio Napolitano riceve l'ultimo saluto in una giornata di commozione nazionale

Oggi è un giorno di lutto e ricordo per l'Italia, poiché la camera ardente del presidente emerito Giorgio Napolitano è aperta per consentire ai cittadini di rendere omaggio a un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita alla politica e al servizio pubblico. Napolitano ci ha lasciato il 22 settembre, all'età di 98 anni, ma il suo impatto sulla storia italiana rimarrà indelebile.La camera ardente, allestita per accogliere i visitatori, rimarrà aperta dalle 11 di oggi fino alle 16 di domani, offrendo a tutti la possibilità di condividere un momento di riflessione sulla vita e l'eredità di questo eminente leader. Tra i numerosi dignitari e personalità politiche presenti, spiccano il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni, gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Mario Monti, così come la leader del Partito Democratico Elly Schlein.La presenza dei familiari di Napolitano, tra cui i figli Giulio e Giovanni, i nipoti e la moglie Clio, rende questo momento ancor più toccante. Mattarella, al suo arrivo, si è dimostrato rispettoso nei confronti della famiglia del presidente emerito, esprimendo le sue condoglianze prima di sostare in raccoglimento di fronte al feretro.La politica italiana è stata unita nel tributare l'ultimo omaggio a Napolitano, ma le parole sono rimaste in secondo piano, poiché il dolore e il rispetto hanno reso questo incontro silenzioso e solenne. Giorgia Meloni, dopo essersi intrattenuta alcuni minuti davanti al feretro e aver salutato la moglie di Napolitano, è uscita senza rilasciare dichiarazioni, rispettando il momento di commozione.Una sorpresa straordinaria è stata l'arrivo di Papa Francesco alla camera ardente allestita al Senato per Giorgio Napolitano. Il Pontefice ha voluto rendere omaggio a questo grande servitore dello Stato italiano. Una volta entrato, Papa Francesco si è alzato dalla sedia a rotelle per salutare i familiari e ha reso omaggio al feretro dell'ex capo di Stato.L'arrivo del Papa è stato accolto da fragorosi applausi dai cittadini posizionati lungo Corso Rinascimento, dimostrando l'affetto e la gratitudine di molti italiani nei confronti di Giorgio Napolitano. Questa giornata di lutto e di unità nazionale serve come testimonianza della profonda stima che il presidente emerito ha guadagnato nel corso della sua vita dedicata al servizio della Repubblica Italiana.