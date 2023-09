Forze di difesa aerea ucraine abbattono droni russi in attacco a Kiev

Le forze di difesa aerea dell'Ucraina hanno reagito con successo a un attacco di droni russi contro la capitale, Kiev, abbattendo decine di velivoli senza pilota durante la notte. Questo episodio ha suscitato un allarme nella città, ma fortunatamente un palazzo nel centro è stato colpito senza causare vittime.Simultaneamente, ci sono stati segnali di tensione anche negli oblast di Chernihiv e Sumy, dove sono stati riportati avvistamenti di velivoli nemici. Nel frattempo, Mosca ha annunciato di aver neutralizzato otto droni ucraini nel Mar Nero, evidenziando una crescente intensificazione delle operazioni militari nella regione.Inoltre, c'è un'ulteriore sviluppo in questo conflitto. L'emittente televisiva statunitense ABC ha riportato che l'Amministrazione degli Stati Uniti sta considerando la possibilità di fornire all'Ucraina missili a lungo raggio Atacms. Questi missili potrebbero arrivare nel giro di pochi mesi, secondo fonti governative. Si tratta di un passo significativo, poiché Kiev ha a lungo chiesto armamenti di questo tipo, nonostante le preoccupazioni degli alleati che temono un possibile utilizzo contro bersagli in territorio russo.L'escalation delle ostilità nella regione continua a preoccupare la comunità internazionale, con la speranza che una soluzione diplomatica possa essere trovata al più presto per evitare ulteriori perdite di vite umane e danni.