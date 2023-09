Atto di crudeltà contro una cagnolina a Martina Franca: giustizia per Fiammetta

MARTINA FRANCA - Una notte di terrore ha colpito una piccola cagnolina a Martina Franca quando è stata brutalmente maltrattata da un individuo senza scrupoli. La cagnolina aveva cercato rifugio all'interno di un distributore automatico, ma è stata oggetto di violenza inaudita, venendo lanciata a terra e colpita con calci.Fortunatamente, il crudele aguzzino è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Una segnalazione ai carabinieri ha avviato immediatamente le indagini, e grazie alle immagini catturate, è stato possibile identificare l'uomo responsabile dell'atto di maltrattamento verso l'animale. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti su animale.La cagnolina, a cui è stato dato il nome "Fiammetta" dai carabinieri, è stata affidata alle cure dei veterinari dell'Asl di Taranto, i quali hanno accertato che, nonostante le terribili aggressioni subite, le sue condizioni di salute erano sorprendentemente buone. Fiammetta è stata quindi messa in sicurezza e condotta al canile sanitario comunale.La storia di Fiammetta ha un lieto fine, grazie all'atto di gentilezza di una militare che ha deciso di adottarla. Ora la piccola cagnolina potrà finalmente ricevere tutto l'affetto e l'amore che merita, dopo aver vissuto un'esperienza così traumatica.Questa vicenda sottolinea l'importanza della protezione degli animali e della collaborazione della comunità nel segnalare atti di maltrattamento. La giustizia è stata fatta per Fiammetta, e la sua storia ci ricorda quanto sia essenziale continuare a lottare per il benessere degli animali e per garantire che chi commette atti di crudeltà venga punito.