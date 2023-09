Assemblea Generale delle Nazioni Unite: Zelensky presenta il Piano di pace ucraino al Consiglio di Sicurezza

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York continua a essere il palcoscenico per importanti discussioni internazionali, con uno sguardo particolare al conflitto ucraino. Oggi è previsto un Consiglio di Sicurezza dedicato a questo tema, che vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky confrontarsi direttamente con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, fornendo i dettagli del piano di pace di Kiev per porre fine al conflitto con la Russia. La premier italiana Giorgia Meloni terrà anche il suo primo intervento all'Assemblea Generale.Durante il suo discorso all'Assemblea Generale ieri, Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sta pianificando un vertice di pace con tutti i leader mondiali "che non tollerano l'aggressione" della Russia. Ha affermato che la Russia sta spingendo il mondo verso una "guerra finale" e che è essenziale agire. Sebbene non abbia specificato quando o dove avverrà questo summit, ha dichiarato che il suo piano di pace si basa sulla sovranità nazionale e sull'integrità territoriale dell'Ucraina e ha già ricevuto il supporto "totale o parziale" di oltre 140 Stati e organizzazioni internazionali.Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato prima di Zelensky all'Assemblea Generale. Ha fatto un appello alla comunità internazionale affinché non abbandoni l'Ucraina e ha definito l'invasione russa come "un attacco sfrontato". Biden ha sottolineato l'importanza di affrontare questa sfida e di non permettere l'aggressione da parte di potenziali aggressori futuri. Oggi, Biden parteciperà al Consiglio di Sicurezza sul conflitto ucraino, essendo l'unico leader tra i cinque Paesi con diritto di veto.Il confronto diretto tra Zelensky e Lavrov al Consiglio di Sicurezza offre un'opportunità chiara per discutere e cercare una soluzione pacifica al conflitto ucraino. Le speranze di pace sono alte, e mentre il mondo osserva l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ci si aspetta che i leader internazionali lavorino insieme per affrontare questa crisi e promuovere la stabilità globale.