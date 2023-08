Tv, domenica 13 agosto su Rai 3 al programma 'Sulla Via di Damasco' si parlerà del mistero dell'Assunzione

Il 15 agosto è la festa dell’Assunzione, il Natale di Maria al Cielo. Non c’è festa dell’anno più celebrata, con processioni cittadine e, in questo tempo di vacanza anche su mari e fiumi, con canti e fuochi pirotecnici che colorano strade e piazze di località marine e di montagna di tutto il mondo. Ma cosa ha da dire questa solennità all’oggi? Domenica 13 agosto alle 8.30 su Rai 3, "Sulla Via di Damasco", il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura, interpella il Cardinale Angelo Comastri, Vicario generale di Papa Francesco per la Città del Vaticano. Il 15 agosto è la festa dell’Assunzione, il Natale di Maria al Cielo. Non c’è festa dell’anno più celebrata, con processioni cittadine e, in questo tempo di vacanza anche su mari e fiumi, con canti e fuochi pirotecnici che colorano strade e piazze di località marine e di montagna di tutto il mondo. Ma cosa ha da dire questa solennità all’oggi? Domenica 13 agosto alle 8.30 su Rai 3, "Sulla Via di Damasco", il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura, interpella il Cardinale Angelo Comastri, Vicario generale di Papa Francesco per la Città del Vaticano.





Per il porporato, l’Assunzione rappresenta più una presenza che una partenza, un mistero di gioia e speranza per questo presente e per il futuro oltre la morte. Le telecamere del programma raccolgono anche impressioni e riflessioni di telespettatori intorno alla figura della Madonna, al suo ruolo nella vita personale e nella storia, alla scoperta del perché di tanta venerazione.

In appendice, visita a uno dei santuari mariani più grandi d’Europa, il Santuario di Oropa, incastonato in un anfiteatro naturale di montagne delle Alpi Biellesi. A fare da guida in questo luogo di fede e bellezza, lontano dal caos e dallo stress, don Michele Berchi, il Rettore.