Ucraina: Prigozhin attacca i media russi

- Dopo giorni in cui se ne erano perse le tracce, è tornato a parlare il leader della Wagner, che aveva combattuto in Ucraina prima di decidere di marcare contro Mosca. Nel video, il mercenario si è scagliato contro i media russi: "Leggere i giornali, sentire le storie in tv, mi fa stare molto male, i bastardi della tv, che ieri ammiravano i ragazzi della Wagner, ora stanno versando ogni tipo di veleno… Ricordate, b*stardi della tv, che non sono stati i vostri figli a combattere nelle nostre file, non sono stati i vostri figli a morire, ma voi, bastardi, state facendo audience con storie come questa”.