Tv, martedì 1 agosto 2023 su Rai 5 il documentario 'Imparare l'arte' di Mario Tugnoli

Si può insegnare l'arte? E si può imparare? Di cosa ha bisogno un talento per crescere? Hanno ancora senso le discipline tradizionali, ora che la tecnologia ha fatto irruzione nell'arte con nuovi materiali e nuove tecniche? Domande al centro del documentario di Mario Tugnoli "Imparare l’arte", in onda martedì 1° agosto alle 19.15 su Rai 5. Il doc - prodotto da Mark in video, in collaborazione con Rai Cultura - racconta le Accademie di Belle Arti italiane, istituzioni prestigiose e con una tradizione secolare alle spalle.