Teramo, la polizia denuncia ladro seriale

Si accertava immediatamente che i 12 indumenti, ancora provvisti di etichette e dispositivo antitaccheggio erano stati rubati poco prima in un negozio di abbigliamento sito a Giulianova (TE). La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire nella sua disponibilità anche 3 cellulari ed un portafoglio. L'immediata attività investigativa consentiva di accertare che uno dei cellulari era stato oggetto di furto avvenuto sempre nel corso della mattinata a Giulianova da un mezzo lasciato incustodito, il secondo cellulare era stato prelevato da uno zaino, momentaneamente lasciato incustodito, sotto l'ombrellone nella località balneare di Tortoreto.





Si accertava, infine, che il terzo cellulare, unitamente ad un portafoglio erano stati prelevati da uno zaino anch'esso rubato sotto l'ombrellone in Tortoreto Lido Si provvedeva successivamente a rintracciare tutti i proprietari della merce trafugata compreso il negozio di abbigliamento con conseguente restituzione. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato continuato. All'attività ha prestato collaborazione anche una pattuglia della Volante Mare in servizio sulla costa a seguito dell'istituzione del posto di Polizia estivo.

TERAMO - Nella mattinata del 14 luglio 2023 nell'ambito dei controlli disposti dal Questore di Teramo sulla costa e finalizzati al contrasto dei reati predatori personale della Squadra Mobile di Teramo ha proceduto in località Tortoreto Lido (TE) al controllo di un uomo di etnia rom classe 97 con pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, che si trovava a bordo di una bicicletta con diversi capi di abbigliamento alloggiati nel porta pacchi.