Putin: 'Il Gruppo Wagner semplicemente non esiste'

Il presidente russo Vladimir Putin ha rivelato in un'intervista a Kommersant di avere fatto una proposta nel corso dell'incontro avuto con il leader del Gruppo Wagner Evgenij Prigozhin e un gruppo di combattenti che rispondono ai suoi ordini. Proposta respinta da Prigozhin.Putin avrebbe offerto agli uomini di Wagner di continuare a combattere agli ordini del loro attuale comandante, identificato come Andrei "Sedoy" Trochev. "Avrebbero continuato a prestare servizio insieme", riporta Kommersant. "Nulla sarebbe cambiato. Sarebbero stati guidati dalla stessa persona che era stata il loro comandante per tutto quel tempo"."Molti di loro hanno annuito quando ho detto queste cose", scrive Kommersant citando Putin. Ma Prigozhin ha rifiutato. "No, i ragazzi non saranno d'accordo con una tale decisione", ha detto.