In Puglia si cerca di definire una normativa per le nuove forme di hospitality

Si è tenuto martedì scorso l'atteso incontro tra l’assessore regionale Gianfranco Lopane e la delegazione AETB Confimpresa associazione extraberghiera prima in Puglia a cui fanno capo altre Associazioni di Extralberghiero come Gruppo B&B Salento, Associazione B&B Taranto Terre di Sparta, AEG Gargano Assotim Murge, per sottoporre un progetto relativo al nuovo trend del turismo pugliese il TIP (turismo Itinerante in Puglia) che completerà l'offerta della Puglia Bike Destination.La presidente AETB Confimpresa Giovanna Castrovilli, firmataria del progetto afferma: «La Puglia da quest'anno vanta gli unici aeroporti bike friendly e una mappatura in 4 grandi macroaree di tutto il territorio con 56 piste ciclabili e cammini ( guida scaricabile da Asset Puglia)»Prosegue «A tutti i nuovi fruitori si offriranno mediante una app apposita servizi sui percorsi come ciclofficine punti ristoro e naturalmente alloggi a impatto zero cementificazione, immersi nella natura come case sull’albero, yurte, room star, o, in prossimità dei vigneti le botti tutte strutture dotate di servizi. Naturalmente tutti sono coinvolti e anche i comuni o i borghi possono organizzare tour enogastronomici o percorsi alla scoperta delle essenze e delle colture o nuovi sport come il Nordic Walking o una gita a cavallo o in barca».Dice Castrovilli «Già da quest'anno moltissime richieste da parte di Bikers e le previsioni sono più che rosee vista anche la destagionalizzazione che questo tipo di turismo predilige. Si tratta quindi di normare le nuove forme di hospitality che si andranno ad aggiungere ai campeggi, o al glamping o alle prime strutture ecosostenibili presenti sul nostro territorio come le Bubble Room di Biccari».