Francia, si placano le proteste: fermate nella notte 78 persone

Sembrano placarsi in Francia le manifestazioni per la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto a Nanterre, con il numero delle persone fermate che cala nettamente rispetto alle ultime due notti di tensione.Nella notte, ha reso noto il ministero degli Interni, sono state fermate 78 persone, un numero molto inferiore a quello delle ultime due notti.Secondo quanto si è appreso, dopo la riunione di ieri per fare il punto della situazione all'Eliseo, il presidente Emmanuel Macron riceverà di nuovo la premier Elisabeth Borne e 7 ministri del governo entro le prossime 24 ore per un nuovo aggiornamento sull'ordine pubblico.