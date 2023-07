Design italiano, a Dubai è fusione tra Yatch Design e Blockchain

– Giovanni Sorrentino, stimato designer di yacht, conosciuto nel mondo per le sue collaborazioni con marchi internazionali come Silent Yachts e Tecnomar for Lamborghini, sta per rivoluzionare il mondo dell’arte e del lusso con la sua ultima impresa innovativa. Unendo la sua abilità artistica alla tecnologia all’avanguardia della blockchain, Sorrentino sta per lanciare una serie di collezioni esclusive di NFT (Token Non Fungibili) che presenteranno i suoi disegni dettagliati di yacht su tela, realizzati con cura.