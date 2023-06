via Zelensky Ig

"Penso che ciò che è molto importante è il nostro futuro nell'UE e l'Ucraina è pronta per essere nella NATO. Stiamo aspettando quando la Nato sarà pronta per ospitare l'Ucraina. E penso che le garanzie di sicurezza siano molto importanti non solo per l'Ucraina, ma per tutti i vicini, per la Moldova, a causa della Russia e dell'aggressione in Ucraina e per la potenziale aggressione per quella parte dell'Europa". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Moldova.