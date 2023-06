- Il Cancelliere Sholz ha dichiarato in occasione del 38esimo congresso della Chiesa protestante tedesca nella città di Norimberga di voler parlare a breve con Putin, fissando come pre condizione di pace giusta che la "Russia ritiri le proprie truppe". Non si è fatta attendere la risposta di Mosca che, per voce di Peskov, ha affermato che nell'agenda dello Zar non sia fissato a breve alcun colloquio con il Cancelliere tedesco.