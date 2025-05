‘Ndrangheta: colpo ai clan Abbruzzese e Forastefano, 5 misure cautelari tra Calabria, Cuneo e Parma

Nuovo colpo alle cosche della ‘ndrangheta nella provincia di Cosenza: all’alba del, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, su disposizione della, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dilegate ai clan, attivi nell’area di

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro, prevede per quattro indagati la detenzione in carcere, mentre un quinto soggetto è stato raggiunto dal divieto di dimora in Calabria. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’inchiesta, ancora nella fase preliminare, nasce dalle denunce presentate da due imprenditori vittime di pressioni estorsive e si è avvalsa anche delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, le cui informazioni hanno consentito agli inquirenti di ricostruire la struttura e le dinamiche operative delle due potenti cosche.

Secondo quanto emerso, le attività criminali contestate rientravano in un disegno sistematico volto a finanziare le famiglie degli affiliati detenuti e a mantenere in piedi la rete dell’organizzazione, anche grazie a una fitta rete di intermediari e coadiutori nella gestione contabile del denaro illecito.

Tra gli indagati figura anche un soggetto ritenuto reggente della cosca Abbruzzese, salito ai vertici dopo la detenzione di altri esponenti di spicco, e una donna convivente con un boss, accusata di svolgere ruoli di collegamento tra i membri della consorteria.

L’operazione ha coinvolto non solo la provincia di Cosenza, ma anche le città di Cuneo e Parma, dove risiedevano alcuni degli indagati. Le indagini proseguono per consolidare gli indizi raccolti e approfondire eventuali altri collegamenti tra i due clan e il tessuto criminale locale e nazionale.