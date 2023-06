Reggio Emilia, rapinatore come Cenerentola: perde la scarpa e viene riconosciuto

L’unica differenza e che in questo caso non si tratta di una favola romantica ma di un grave episodio di cronaca verificatosi nel comune di Luzzara dove un cinquantasettenne del paese nella frazione Codisotto è stato aggredito dal malvivente che è riuscito a rapinargli la collana che aveva al collo. Un cittadino notato l’accaduto interveniva cercando di bloccare il malvivente che tuttavia riusciva a divincolarsi dandosi alla fuga lasciando però sul posto il sandalo indossato in un piede. Con un piede scalzo è stato poi rintracciato dai carabinieri di Gualtieri che hanno anche trovato in sua disponibilità la collana in oro rapinata poco prima.





Per questi motivi con l'accusa di rapina e lesioni personali impropria i carabinieri della stazione di Gualtieri hanno arrestato un diciottenne senegalese domiciliato in provincia di Parma, ristretto a disposizione della Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l'eventuale piena responsabilità dell’indagato.

GUALTIERI (RE) - Come nella fiaba di Cenerentola ha perso la scarpa fuggendo e il particolare modello ha consentito ai carabinieri, che lo hanno fermato mentre camminava con un piede scalzo, di arrestarlo. In caserma, infatti, è stato accertato che la scarpa persa dal malvivente, dopo aver rapinato a Luzzara la collana in oro ad un anziano del paese, oltre a calzargli perfettamente, era identica per numero, marca, modello e colore a quella che calzava nell’altro piede.