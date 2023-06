Paura ad Avellino, pullman Lecce-Roma urta autovetture e finisce nella scarpata: un morto e diversi feriti

AVELLINO - Dramma questa mattina, sull'A16 Napoli-Canosa, in provincia di Avellino, dove è avvenuto un incidente che ha coinvolto cinque automobili e un pullman con 38 passeggeri a bordo. Purtroppo un automobilista è deceduto e diverse altre persone sono rimaste ferite. La Polizia Stradale sta ancora indagando sulla dinamica dell'incidente, ma dalle prime ricostruzioni sembra che il pullman abbia urtato un'auto ferma sulla carreggiata dopo un incidente tra tre automobili, e successivamente sia finito ribaltato sulla scarpata di destra.Dopo l'incidente, sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza sanitaria e meccanica, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Alle 6.45, Autostrade per l'Italia ha riaperto il tratto di strada tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, che era stato temporaneamente chiuso in precedenza. Il traffico sta transito su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e si sta registrando una coda di un chilometro verso Napoli.Il pullman della Flixbus, che stava viaggiando da Lecce a Roma Tiburtina, è finito nella scarpata. Il veicolo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Avellino, Bisaccia e Grottaminarda, che stanno cercando di verificare se ci sono altri passeggeri coinvolti nell'incidente e che potrebbero essere stati sbalzati fuori dal finestrino. Tre dei 14 feriti, due dei quali in condizioni gravi, sono stati trasportati ad Ariano Irpino, tre ad Avellino e gli altri otto a Benevento.Sul posto è intervenuto anche una eliambulanza del 118 che però non ha effettuato nessun trasferimento.