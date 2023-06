Omicidio Giulia Tramontano: vittima colpita con 37 coltellate, due letali al collo

Giulia Tramontano è stata colpita con almeno 37 coltellate, due delle quali letali nella regione del collo, una recisa alla carotide. Non ci sono segni di difesa.Sono i primi risultati dell'autopsia effettuata sul corpo della 29enne incinta di 7 mesi uccisa da Alessandro Impagnatiello. Le coltellate erano quasi tutte nella parte superiore del corpo, una anche al volto e una le aveva perforato un polmone. Non ci sono segni di coltellate allo stomaco.C'è una grave difficoltà nel datare l'omicidio di Giulia Tramontano per la presenza di ustioni sul corpo che ne hanno alterato i tessuti. E' uno dei primi esiti dell'autopsia sul corpo della 29enne al settimo mese di gravidanza, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, che ha poi provato a bruciarle il corpo per ben due volte.