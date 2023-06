Macerata, la Polizia sorprende e denuncia 2 cittadini algerini intenti a compiere furti in appartamento

Immediatamente giunti sul posto, i poliziotti della “Volante” sorprendevano due soggetti, entrambi di origine algerina rispettivamente di 36 e 50 anni, i quali stavano tentando di entrare all’interno di due appartamenti previa effrazione delle porte di ingresso che all’arrivo degli agenti erano state già divelte dai predetti. Subito bloccati, i due stranieri venivano sottoposti a perquisizione, operazione che veniva estesa anche all’autovettura con cui erano giunti sul posto.





All’interno dell’auto veniva rinvenuto un cutter di grosse dimensioni ed un sacchetto di carta contenente 26 banconote da 50 euro per un importo di 1.300 euro. Entrambi gravati da numerosi precedenti di Polizia anche per reati contro il patrimonio, venivano entrambi accompagnati in Questura e denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso. Inoltre il 50enne è stato anche deferito per il porto ingiustificato del taglierino.

MACERATA - Intorno alle 20.30 dello scorso 25 giugno un cittadino residente a Macerata in zona rione Marche, segnalava al 112 di aver notato poco prima una persona introdursi nell’area recintata di una palazzina dichiarata inagibile dagli eventi sismici del 2016 attualmente disabitata.