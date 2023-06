Investita e uccisa dal padre a Monopoli, i vicini: 'Litigavano spesso, lui era autoritario'

Mariangela era conosciuta nella città per il suo amore per la natura e i cani, e aveva contribuito alla realizzazione di un canile a Monopoli. Riguardo al comportamento del padre, le persone hanno solo cattivi ricordi. Era autoritario con chiunque lo guardasse un po' più del necessario e aveva facilmente alterchi con gli altri. Attualmente, l'86enne è in stato di arresto per omicidio aggravato.

MONOPOLI - I vicini raccontano di aver sentito spesso litigi tra Mariangela Formica, 54 anni, e suo padre, Vincenzo Formica, 86 anni, a causa del temperamento particolare dell'uomo. Mariangela è stata tragicamente uccisa dal padre, che l'ha investita nel vialetto di casa, lasciandola esanime. Si ritiene che il litigio fatale sia nato dalla volontà di Mariangela di portare a casa sua madre per assisterla durante una malattia.