Festa della Repubblica: Mattarella e Meloni alla parata a Roma

ROMA - Oggi, il 2 giugno, a Roma si celebrano gli eventi per la Festa della Repubblica. Uno degli appuntamenti principali è la sfilata tradizionale ai Fori Imperiali, dove circa 5.500 persone, tra militari e civili, parteciperanno alla parata. Le celebrazioni iniziano con la solenne alzabandiera presso l'Altare della Patria e l'omaggio al Milite Ignoto da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Successivamente, il presidente passerà in rassegna i reparti prima dello sfilamento. La premier Giorgia Meloni sarà presente alla parata.Come di consueto, i sindaci apriranno la manifestazione indossando la fascia tricolore, seguiti dalla soprano Eleonora Buratto che intonerà l'Inno d'Italia accompagnata dalla Banda Interforze. Durante la sfilata, saranno presenti le bandiere delle forze armate e della Guardia di Finanza, i gonfaloni di Regioni, Province e Comuni italiani, i labari delle Associazioni combattentistiche e d'Arma.Sono ben dieci i settori che strutturano la rassegna e che vedranno la partecipazione di tutte le componenti dello Stato: personale militare e civile, Corpi armati e non armati dello Stato, Bandiere e Stendardi, Bande e Fanfare militari. Oltre al sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale è previsto anche il passaggio di elicotteri, velivoli e mezzi pesanti.