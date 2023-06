Champions: Manchester City-Inter 1-0

via Uefa Champions League fb

ISTANBUL - Il Manchester City batte l'Inter 1-0 e vince la Champions League 2022-2023. Gara ben giocata sin dall'inizio da parte dei nerazzurri contro un City che perde sin dai primi minuti il suo giocatore più forte, De Bruyne. Il gol per il Manchester City arriva al 68' con un tiro molto angolato di Rodrigo che si infila all'angolino destro su cui Onana non può arrivare. I Citizens rischiano nel finale il pari nerazzurro in due occasioni con Lukaku protagonista in negativo, dopo una traversa di DiMarco.