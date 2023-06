Cerasuolo d’Abruzzo DOP Superiore è il nuovo vino della Cantina Villa Barcaroli

Photo credits: fonte ufficio stampa MAP

Nella gamma di vini della cantina Villa Barcaroli – azienda del Gruppo Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, situata in provincia di Teramo (Abruzzo) – arriva una nuova etichetta, il vino Cerasuolo d'Abruzzo DOP Superiore.





Si tratta di un vino eclettico, che si presenta con colore rosa tenue, riflessi rosa antico e buccia di pesca: tutte sfumature, queste, che rendono questo Cerasuolo d'Abruzzo speciale e innovativo. Vivo, vivace, di bella luminosità e brillantezza.

Al primo naso l'intensità olfattiva è buona, con dominante di piccolo frutto rosso. Al secondo naso si avverte un bel fruttato di ribes, arancio rosso, ciliegia rosa pallido, pesca a polpa bianca perfettamente matura, fiori di pesco e nota balsamica. Buona complessità.

In bocca l'ingresso è deciso. Bella persistenza sia gustativa sia in via retronasale, con rimandi floreali e di gommosa ai frutti rossi. Prezzo consigliato al pubblico 9,50 euro.