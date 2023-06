Catania, investe la moglie e l'amica che resta uccisa

CATANIA - E' stato fermato dalla Squadra mobile Piero Maurizio Nasca, 52 anni, che ha investito la moglie Anna Longo, 56 anni, rimasta ferita, e un'amica della donna Cettina De Bormida, 69 anni, morta sul colpo. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Catania e ipotizza i reati di omicidio aggravato e tentato omicidio.L'incidente è avvenuto nella zona industriale di Catania. La prima ad intervenire sul posto è stata la polizia municipale. Secondo quanto si è appreso, è stato il 52enne a chiamare la sala operativa del 112. Gli agenti lo hanno prelevato e portato negli uffici della Squadra mobile per un interrogatorio.L'uomo ha confessato il femminicidio. La donna è morta sul colpo mentre la moglie dell'assassino non è in pericolo di vita. Presto sarà sentita dalla Questura.